Meksika’da göçmenlerin ilerleyişi engellendi

Meksika’da güvenlik güçleri, Orta Amerikalı göçmenlerden oluşan bin kişilik konvoyun ABD sınırına doğru ilerlemesini engelledi.

Federal polis, gümrük muhafızları ve askerlerden oluşan 200 kişilik güvenlik gücü, Guatemala sınırındaki Ciudad Hidalgo şehrinden hareket eden konvoyu Tapachula şehrine 18 kilometre kala otoyolda durdurdu. Güvenlik güçleri göçmenleri otobüslere bindirerek, Tapachula şehrindeki kayıt ve barınma merkezlerine sevk etti. Meksika, 2018 ve bu yılın başındaki gibi büyük çaplı göçmen konvoylarının oluşmasını önlemek üzere toplu halde ABD sınırına hareket eden göçmen gruplarını engelliyor. ABD ve Meksika hükümetleri arasında, göçmen akışını kontrol etmeyi amaçlayan “Meksika’da Kal” mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD’ye göç müracaatında bulunan 3’üncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar Meksika’daki göçmen merkezlerinde tutulması öngörülmüştü. Meksika Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen, 29 Ocak’ta yaptığı açıklamada, hükümetin 1 Aralık 2018’den itibaren çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini bildirmişti. AA

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