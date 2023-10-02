Meksika'da kilisenin çatısı çöktü: 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Meksika'da ayin sırasında kilisenin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Tamaulipas eyaletindeki ayin esnasında kilisenin çatısının çöktüğü belirtildi. Açıklamada, kilisede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu, olayda 3'ü çocuk 9 kişinin öldüğü ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi. Enkaz altında kalan yaklaşık 30 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, çatının "yapısal sorun" nedeniyle çöktüğü kaydedildi. Yerel medyada yayımlanan fotoğraflarda kilisenin çatısının neredeyse zeminle bütünleştiği görülüyor. AA

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