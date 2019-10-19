Meksika'da son durum?

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunu evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlerle uyuşturucu çetesi üyeleri arasında çıkan çatışmalarda ve çete üyelerinin kentin farklı yerlerinde çıkardığı olaylarda 8 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

ABD'de tutuklu bulunan Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere, çete üyelerince saldırıda bulunuldu. Çete üyeleri ayrıca, kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlattı. Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve vatandaşlara rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasına yol açtı. Olayların ardından acil toplanan Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar verdi. Ulusal Savunma Sekreteri Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, olaylarda 5 çete mensubu, 1 Ulusal Muhafız, 1 tutuklu ve 1 sivilin öldüğünü, çoğu güvenlik görevlisi 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Guzman’ı bulunduğu evde gözaltına alan güvenlik güçlerine desteğe giden askerlere 14 noktada saldırıda bulunulduğunu anlatan Sandoval, kentteki 17 yolun da çete üyelerince kapatıldığını belirtti. Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Tek bir suçlunun yakalanması insanların hayatına mal olmamalı. Güvenlik kabinesinin kararını destekliyorum. Ölüm istemiyoruz, savaş istemiyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Guzman ailesinin avukatı Juan Pablo Vadillo, Oviedo Guzman'ın serbest bırakıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. AA

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