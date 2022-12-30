"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gidecek

30 Aralık 2022, Cuma 10:00
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğini belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 22 Ekim'de göreve gelen Meloni, ilk yıl sonu basın toplantısını düzenledi.

Meloni, Ukrayna - Rusya Savaşı'nın yıldönümü olan 24 Şubat'tan önce Kiev'e gideceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Meloni, Kiev'e gideceğini Zelenskiy'e de söylediğini aktardı.

Meloni görüşmede, İtalya'nın bir barış sürecine garantör olmaya hazır olduğunu ve bu nedenle ilk adımların atılabileceğini inandığı 24 Şubat'tan önce Kiev'e gitmeye niyetlendiğini ifade etti.

Barışın lehine olabilecek her şeyin tarafında olduğuna işaret eden Meloni, "Ama barışın yalnızca onu istemekle sağlanamayacağını açıkça bilmeliyiz." dedi.

Meloni, barış için somut olarak çalışılması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy'nin de barışın olması için girişimlerin başlatılması yönünde isteği olduğuna işaret eden Meloni, "Barışın sağlanması için yapılabilecek her şey yapılmalı, kimse savaşı sevmez ve bunda hemfikiriz." dedi.

Meloni, barış istenirken Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğine işaret etti.

Yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı olarak yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasına ilişkin konuşan Meloni, birçok meslektaşının bu konuyu "İtalyan işi" olarak nitelediğini ve bunun ülkesini lekelediğini belirtti. Söz konusu nitelemeden duyduğu rahatsızlığı aktaran Meloni, bu konunun "İtalyan işi" olmadığını "sosyalist işi" olduğunu savundu.

Meloni, konunun sadece İtalyanları değil, Belçikalıları, Yunanlıları ve diğer milletlerden insanları da ilgilendirdiğine dikkati çekerek "Olsa olsa bir parti meselesidir, bir sosyalist işidir." dedi.

Yolsuzluk ve kara para aklama meselesinin "İtalya'yı değil siyasi bir aileyi" ilgilendirdiğini kaydeden Meloni, sorumlulukların partilerin değil ülkelerin arasında olduğunu söyledi.

Belçika'da yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmiş ve aralarında eski AP'nin İtalyan Milletvekili Pier Antonio Panzeri ile AP'nin Yunan Milletvekili Eva Kaili'nin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Diğer yandan, Meloni, İtalya'nın NATO'ya katkı sağlamaya yönelik mükellefiyetlerine değinerek ülkesinin taahhütlerini yerine getirmeye istekli olduğunu belirtti.

Bu katkıların şartlara bağlı olduğunu vurgulayan Meloni, halihazırda katkılara ilişkin miktar veya zaman dilimi veremeyeceklerini dile getirdi.

Kovid-19

Meloni, Çin'in Kovid-19 politikasındaki yön değişikliğiyle yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve sınır tedbirlerinin kaldırılacağını açıklamasının ardından Çin'den gelenler için Kovid-19 testi yapılmasının zorunlu hale getirildiğini anımsattı.

İtalya havaalanlarında Çin'den gelenlere yapılan Kovid-19 testlerinden 15'inin sonucunda Omicron varyantı tespit edildiğini kaydeden Meloni, durumun şu an kontrol altında olduğu bilgisini verdi.

Meloni, Kovid-19'a karşı maske kullanılmasının ve test yaptırılmasının faydalı olduğunu belirtti.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımı duyururken geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edileceğini açıklamıştı. Bunun ardından Çin'de Kovid-19 vakalarının artmasının ardından aralarında İtalya'nın da olduğu bazı ülkeler, Çin'den gelenler için Kovid-19 testi yapılmasını ve negatif sonuçlu test ibrazını zorunlu hale getirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'de Çin'den gelenlere test zorunluluğu kararı çıkmadı

    Filipinler'de ölü sayısı 44'e yükseldi

    ABD'de uçuş iptalleri kaosu devam ediyor

    2022 yılında 48 bini aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

    Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gidecek

    Güney Afrika'daki patlamada yaralanan 12 kişi daha öldü

    'Rusya, Donetsk'i ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi'

    Darısı, hakkı yenen herkese

    İsrail’in ''en sağcı'' hükümeti 'güvenoyu' aldı

    Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılıyor

    Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

    Gazetecinin işi alkış değil

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı

    İsrail rahatsız oluyor diye Gazze’ye gidemiyor

    Milyoner sayısı ikiye katlandı

    Hasta olan çocukları okula göndermeyin

    6’lı Masayı kimse dağıtamaz

    İsrail’in yıkım ve işgal karnesi

    MUTSUZUZ

    Beşiktaş, Adana Demirspor'u tek golle geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP o kadar oy alabilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Pagan kültürünün ritüelleri
    Genel

    Darısı, hakkı yenen herkese
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşı hazırlıklarına başlamadınız mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anketlerin dili
    Cevher İLHAN

    AKP’nin “Suriye saplantısı”nın itirafı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Öğrencilerin para ile imtihanı
    Emine ÖZDEMİR

    Geçmişin muhasebesini yaparken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.