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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

Merkel: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim

09 Mart 2020, Pazartesi 21:47
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye-AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

'Türkiye'nin işaret edilmesi akıl ve izan dışıdır'

'Hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a destek sağlamalıyız'

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Almanya-Yunanistan Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Başbakan Angela Merkel, Türkiye'nin sığınmacıların sınırı geçişine engel olmamasını eleştirdi ancak Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesinin öneminin altını çizdi. 

Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan göç mutabakatına dikkati çekerek, "AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim." dedi.

Alman Şansölye, göç sorununda temele inmek gerektiğine vurgu yaparak, "Göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız. AB-Türkiye anlaşmasının ana felsefesi buydu. 2015'ten beri bunu savunuyorum ve gelecekte de yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Merkel, bu bağlamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB-Türkiye mülteci anlaşmasını ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini aktardı.

2015'te yaşanan göç krizine işaret eden Merkel, "2020, 2015 değil." diyerek, bu sorunun daha önce denenmiş yöntemlerle çözülemeyeceğini dile getirdi.

Merkel ayrıca, Suriye'deki savaş, Libya'daki kriz, Lübnan'daki gerilim ve deniz sınırlarındaki sorunlara AB'deki hiçbir ülkenin Yunanistan kadar yakın olmadığının altını çizerek, "Yunanistan tam dayanışma ve desteği hak ediyor." ifadesini kullandı. 

AA

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