Merkel: NATO 2030 konsepti tüm zorluklara cevap sağlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO 2030 strateji konseptinin, karşı karşıya olunan tüm zorluklara cevap sağladığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Zirvesi için geldiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, NATO strateji konseptinin revizyonunu Rusya ve Çin ile gelecekteki ilişkilere önemli bir katkı olarak gördüğünü belirterek, "NATO 2030 konsepti, karşı karşıya olduğumuz tüm zorluklara cevap sağlıyor. NATO'nun sınamalara karşı verilecek tepkiyi açıkça tanımlayacak yeni bir stratejik kavramın geliştirilmesi niyetini destekliyorum." dedi.

Zirvede konuşulacak konuların Rusya, Pasifik, Çin, Afganistan ve Ukrayna olduğu bilgisini paylaşan Merkel, "Burada karşı karşıya kaldığımız zorluklar ile Afganistan'dan asker çekmeyi de ele alacağız. Afganistan'da neler öğrendik, bunları da görüşeceğiz. Ukrayna'daki durumu da büyük bir sınama olarak görüyoruz, bu konudaki tehditleri konuşacağız. Belarus'ta demokrasinin ayakları altına alınmasını konuşacağız." ifadesini kullandı.

Merkel, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları gibi zorlukların giderek daha da önemli hale geldiğine dikkati çekerek bunlara karşı nasıl mücadele edileceğini de zirve kapsamında görüşeceklerini kaydetti.