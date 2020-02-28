Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Merkel: Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınıyorum

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde şehit olan askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu aktardı.

Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de kaydetti.