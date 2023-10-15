Meşal,saldırıyı televizyondan öğrenmiş

Hamas’ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla yaptığı kapsamlı saldırıyı televizyondan öğrendiğini belirtti.

Meşal, Habertürk TV’de Hamas’ın 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı kapsamlı saldırıya ilişkin soruları cevapladı. Söz konusu saldırının yapılacağından haberinin olup olmadığı sorusuna cevap veren Meşal, sabah namazından çıktığını ve bu sırada haber ajanslarından bilgi geldiğini belirterek, “Televizyon ekranları bilgi paylaştı ve bu şekilde biz de haberdar olduk bu büyük gelişme hakkında. Bu işlerin sorumlusu, kim gerçekleştirdi ilk başta bilmiyordum.” ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumun İsrail’e “dur” demesini isteyen Meşal, Gazze’de yaklaşık 1500 kişinin öldürüldüğünü, bunların 500’ünün çocuk olduğunu ifade etti. Meşal, Filistin halkının meselesinin siyasi olduğunu ifade ederek, “Başkenti Kudüs olan tam egemen ülkemizi kurmak istiyoruz.” dedi. AA

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