Mescid-i Aksa baskınına karşı protestolar sürüyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için İsrail sınırında düzenlenen gösteriler 5. gününde de sürdü.

Sosyal medyada kendilerini “Asi Gençler” olarak isimlendiren grubun çağrısıyla onlarca Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskını ve İsrail’in işgal altında bulunan Batı Şeria’daki ihlallerini protesto etmek için Gazze-İsrail sınırında toplandı. Bazı göstericiler, Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimlerine içinde ses bombası bulunan balonlar fırlattı. Gazze Şeridi’nin doğusunda gösteriler başladığından bu yana İsrail ordusu, gösterilere müdahale için sınıra ağır silahlı birlikler ile keskin nişancı birlikleri konuşlandırıyor. İsrail güçlerinin salı günü düzenlenen gösterilere müdahalesinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmişti. Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı “Roş Haşanah Bayramı” bahanesiyle 17 Eylül’de işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti.

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