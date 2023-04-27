Mescid-i Aksa baskınları durmuyor!

İsrail güçlerinin koruması altındaki yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa baskınları yeniden başladı! Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, olaya dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 400 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya baskın düzenlediği ifade edildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fanatik Yahudiler İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi. Fanatik Yahudilerin bazıları Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açmaya, bazıları da dini ritüeller gerçekleştirmeye çalıştı. İsrail polisi daha sonra bayrak açan Yahudi yerleşimcileri dışarı çıkardı. Yahudi yerleşimcilerin "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Aksa'ya baskınlarını sürdürmesi bekleniyor. İsraillilerin, 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu kutladığı "Bağımsızlık Günü" İbrani takvimine göre bu yıl 26 Nisan'a denk geliyor. Filistinliler ise tarihi Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulduğu günü "büyük felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak adlandırıyor. AA

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