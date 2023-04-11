"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Mescid-i Aksa baskınlarını Bayrama kadar durduruldu

11 Nisan 2023, Salı 22:30
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını Ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı aldı.

Mescid-i Aksa’da nöbet çağrısı
Mazlumun ahı yerde kaldıkça zalimin zulmü artıyor
'İsrail'in provokasyonları Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirecek'

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun , Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı ve güvenlik birimlerinin başkanlarıyla kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, durum değerlendirmesinde Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere İsrail'deki güvenlik durumuna değinildiği aktarıldı.

Başbakan Netanyahu ve bakanların, Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Ağlama Duvarı'na gidecek olan Yahudilerin korunması ve oraya giden yolların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm harekât kuvvetlerinin seferber edilmesi talimatını verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Savunma Bakanı Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai'nin tavsiyesi üzerine başbakan Netanyahu'nun, "Yahudi ziyaretçi ve turistlerin" ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtildi.

Aksa’daki baskınların savunucusu Ben-Gvir’den karara tepki

Öte yandan, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından, Ulusal Güvelik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu’nun kararına tepki gösterdi.

İsrail basınının aktardığına göre, Ben-Gvir, Aksa’nın Yahudi yerleşimcilere kapatılması kararının bölgeye "huzuru getirmeyecek ciddi bir hata" olduğunu belirterek, “sadece gerilimi daha da tırmandırabileceği” iddiasında bulundu.

Bakanlığı döneminde ve öncesince Aksa’ya yönelik baskınlara ve Filistinlilere karşı ırkçı ve provokatif eylemleri teşvik etmesiyle tanınan aşırı sağcı İsrailli Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Tapınak Dağı'nda (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdikleri isim) Yahudi varlığının olmaması, otomatik olarak buradaki polis varlığının azalmasına neden olacak ve bu da Yahudileri öldürmeye teşvik eden çağrılar için verimli bir zemin oluşturacaktır. Terörün kaprislerine boyun eğmek yerine ona güçlü bir şekilde karşılık verilmelidir."

Hamursuz Bayramı'nda "Aksa'ya baskın" çağrıları

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazarak, Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini istemiş, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'de yaşananlarla ilgili "ciddi çalışma" çağrısı

    Birleşmiş Milletler, Myanmar'ı şiddetle kınadı

    Tarihi Mostar Köprüsü'nde iftar coşkusu

    Polonya: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyoruz

    Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor

    Mağdurlarla nasıl helalleşilecek?

    Depremzedelere “manevi destek”

    Genç Nurcularla iftar

    Mescid-i Aksa’da nöbet çağrısı

    Peynir fiyatı geçen senenin 4 katı

    İnşaat maliyetinde bir yılda yüzde 72 artış

    3 Azerbaycan askeri Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit oldu

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller iki maçla başladı

    Mescid-i Aksa baskınlarını Bayrama kadar durduruldu

    Myanmar'da darbe karşıtlarına hava saldırısı: En az 100 kişi öldü iddiası

    Bütün anketlerde benzer sonuçlar

    Yürütmeyi de, Meclis çoğunluğunu da alacağız

    Vicdansız “dindarlık” olur mu?

    HDP dosyayı AYM raportörüne verildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mağdurlarla nasıl helalleşilecek?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Liste tanzimleri de demokratikleşmeli
    Ahmet BATTAL

    Demokratları milliyetle korkutan AKP
    Genel

    Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Teravih namazı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ömer (ra) Kudüs’te
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Duygu Penekli

    Ramazan ayında yağ yakımı sağlanabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Devletin bekası demokrasi iledir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.