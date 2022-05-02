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2 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazını kıldı

02 Mayıs 2022, Pazartesi 09:25
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'ya bayram namazı için yaklaşık 200 bin kişi geldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine çıkan yollar, Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuklarla doldu. Yollarda hem araç hem de insan trafiği oluştu.

Eski Şehir bölgesinin kapılarında kalabalığın ilerlemesini bekleyenler tekbir getirdi. İsrail polisinin çevrede normal zamanlara göre varlığını azalttığı görüldü.

Bayram namazının ardından, bir grup Filistinli Kubbetu's Sahra Camisi'nin çevresindeki kemerlerden birine pankart açtı ve İsrail işgaline karşı slogan attı.

Mescid-i Aksa'dan çıkanlar Eski Şehir'in ara sokaklarında yoğunluk oluşturdu. Kalabalığın oluşturduğu sesler, çevrede stant açan seyyar satıcılara karıştı.

Kudüs'te ramazan bayramının ilk saatleri şenlik havasında renkli görüntülerle başladı.

AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı
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