"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Mescid-i Aksa'da küstah tahrikler devam ediyor!

23 Ocak 2023, Pazartesi 15:32
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, 216 fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail’den, işine gelmeyene “anlamsız” yaftası

 

İsrail polisinin eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimciler, burada İsrail bayrağı açtı ve dini ritüeller gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, 216 Yahudi yerleşimci bu sabah İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Bazı fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açarken, bazı yerleşimciler de yere kapanarak dini ritüeller gerçekleştirdi.

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı terk etmesinden sonra buradan ayrıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi" kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.

Ben-Gvir yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

İsrail'de yeni hükümetin ilk icraatı ''işgal yasası'' oldu
İsrail’den yeni provokasyonlar
Provokasyon sürüyor: Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı!
Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den
Yakınlaştığınız İsrail bu
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden çağrı: "Mescid-i Aksa'yı savunun"Küstah provokatör Ben-Gvir, yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Onlarca fanatik Yahudi, yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi!
2022, Filistin için en zor yıllardan biri olarak tarihe geçti
Kudüs’deki zulme kim seyirci?

AA

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: Irkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve Din temelli nefretin AB'de yeri yoktur

    İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı grevde

    Mescid-i Aksa'da küstah tahrikler devam ediyor!

    AB, Ukrayna ana gündemiyle toplandı

    Gıda fiyatlarındaki artış hız kesmiyor

    İhracatta alarm zilleri çalıyor

    Kur'an sönmez ve söndürülemez Manevi bir Güneştir

    Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı

    Netanyahu’ya tepki istifası

    Kur’an-ı Kerim’e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum

    Nefret suçu işliyorlar

    İsveç hükümetini en şiddetli bir biçimde kınıyor, Kur'an'a saldıranları da ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum

    Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı, nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum

    İsveç’te Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıyı lanetliyorum

    Çin'de 1 haftada 12 bin 658 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü

    Korucu Nimet Encu Şehit oldu

    Biden'ın evinde 6 gizli belge daha bulundu

    Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 yendi

    Beşiktaş, Kayseri deplasmanından galip ayrıldı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Seksen sene ömür kazandıran aylar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi tebrik ediyoruz
    İlimdar Kaya

    Sanki Süleyman Demirel’i izliyordum
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sılâdaki kabristan
    Mehmet KARA

    Erdoğan Erdoğan’a karşı (mı)?
    Tuba Nurlan

    Osnabrük’e yeni medrese
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Cezaevlerine kitap kampanyası
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bir Türk subayının esâret yolculuğu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.