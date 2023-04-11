Mescid-i Aksa’da nöbet çağrısı

Filistinli gruplar, İsrail güçlerinin saldırılarına yanıt olarak Mescid-i Aksa’da nöbet tutulması çağrısında bulundu.

Filistinli gruplardan, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kentinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürmesinin ardından tepki açıklamaları geldi. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilere, “Mescid-i Aksa’da nöbete devam etme, itikaf yapma ve İsrail’in sürekli saldırısına karşı mabedi savunma” çağrısında bulunuldu. İslami Cihad Hareketi’nden yapılan açıklamada, Filistinlilerin direnişinden övgüyle söz edilerek, “İsrail saldırıları halkımızın özgürlük yolunda ilerlemesini baltalayamayacak.” ifadelerine yer verildi. Filistin Halk Direniş Komiteleri de akan Filistinli kanının boşa gitmeyeceğini belirterek, direnişin tırmandırılması ve işlediği suçların bedelinin İsrail’e ödetilmesi çağrısı yaptı. Gazze - aa

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İsrail’in saldırılarını durdurun

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), uluslararası kuruluşları İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin’deki saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Cezayir Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Meclis Başkanı ve İSİPAB Dönem Başkanı İbrahim Bugali öncülüğünde çevrim içi toplantı düzenlendi. İSİPAB Başkanlık Troykası ve bünyesindeki Filistin Komitesi, toplantı kapsamında Filistin’deki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri ele aldı. İslam ülkeleri parlamentolarının İsrail’in Filistin’deki saldırganlığına karşı tavır almaları gerektiğine dikkati çeken Bugali, bu toplantıyla Filistin’i destekleyen bir tavırla “işgal devleti İsrail’e” ve uluslararası topluma net mesaj gönderildiğini kaydetti. Cezayir - aa