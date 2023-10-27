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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Mescid-i Aksa'da sadece 5000 Filistinli Cuma Namazı kılabildi

27 Ekim 2023, Cuma 17:42
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinli gençlere yönelik kısıtlamaları bu hafta da devam etti.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail yönetimi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyenlere yaş kısıtlaması getirdi.

 

Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin Aksa'ya girişine izin vermedi.

 

Aksa'ya alınmayan Filistinli gençlerin bir çoğu, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide namazlarını kıldı. İsrail polisi burada da yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail polisleri cuma namazı kılmak isteyen ancak içeri alınmayan Filistinlilere zaman zaman müdahale ederek güç kullandı.

Aksa'nın içine alınmayan gazetecilerin, caminin çevresinden yayın yapması da zaman zaman İsrail tarafından engellendi, görüntü almalarına izin verilmedi.

Filistinli "yaşlı kadın ve erkeklerin" ise cuma namazına son iki haftaya göre daha kalabalık şekilde katıldığı gözlendi.

İslami Vakıflar İdaresinde isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu hafta Aksa'da sadece 5 bin Filistinlinin cuma namazı kılabildiğini söyledi.

İsrail polisi ve cumadan çıkan Filistinli gençlerin bekleyişi sürüyor.

AA

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