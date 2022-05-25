Mescid-i Aksa için nöbet çağrısı

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli Alimler, İsrail mahkemesinin “Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’nın avlusunda dini ritüellerini yerine getirmelerine izin veren” kararını kınadı.

İsrail mahkemesinin önceki gün aldığı bu karar, Gazze’de Filistinli Alimler Birliğinin düzenlediği ve din adamlarının da katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus Müftüsü İhsan Aşur, burada yaptığı konuşmada, “İşgal mahkemesinin Mescid-i Aksa’nın kirletilmesine izin verme kararı, tüm kırmızı çizgileri aşıyor. Çünkü işgal hükümetine yapabileceği her türlü çirkin davranış için çürük bir yasal dayanak sağlıyor.” dedi. Aşur, Filistin direnişini “Kudüs’ü uygun gördüğü şekilde savunmaya” çağırırken, Filistinlilerden de Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’yı kirletmelerine engel olmak için Aksa’da nöbet tutmalarını istedi. AA

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