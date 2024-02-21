Mescid-i Aksa İmam Hatibi’nden kısıtlamaya tepki

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, İsrail’in Ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerinin kısıtlanması kararının geçersiz ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.
Şeyh Sabri, sosyal medyada yayınlanan görüntülü açıklamasında, “Aşırı sağcı İsrail hükümetinin Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girmesini engelleme kararı geçersizdir ve ibadet özgürlüğüyle çelişmektedir.” dedi.
Müslümanların Mescid-i Aksa’da ibadet etmekte kararlı olduklarına dikkati çeken Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğunu, hiçbir otoriter karara, mahkeme kararına, herhangi bir baskıya veya siyasi kazanç çabasına tabi olmadığını vurguladı.
AA