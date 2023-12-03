"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Mescid-i Aksa İmamı'nın evini de yıkacaklar!

03 Aralık 2023, Pazar 15:03
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evini yıkmak için "tahliye" emri verdi.

Şeyh Sabri'nin yakınları ve ailesinin avukatı Halid Zebarika'dan aldığı bilgilere göre, İsrail polisi ve İsrailli belediye yetkilileri, Şeyh Sabri'nin yaşadığı binaya sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail polisi, baskında, Şeyh Sabri'nin ikamet ettiği dairenin de bulunduğu binanın "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkılacağı için burada oturanlara binayı tahliye etmeleri emrini verdi.

Binadaki 17 dairede yaklaşık 100 kişinin yaşadığını belirten avukat Zebarika, tahliye kararının özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 58 gündür devam eden saldırılarıyla aynı zamana denk geldiğine dikkati çekti.

Zebarika, bina için yıkım kararının 2004’te çıktığına ve o tarihten bu yana yıkım tehdidi altında bulunduğuna işaret ederek, "20 yıl sonra bu emri özellikle (Gazze saldırılarının olduğu) bugünlerde uygulamak istiyorlar." dedi.

Fanatik Yahudi örgütlerin, son dönemde Şeyh İkrime Sabri’ye karşı sürekli "çirkin kışkırtmalarda bulunduklarını" kaydeden Zebarika, "Öyle anlaşılıyor ki bu örgütler, Şeyh’in evini yıktırmak için İsrail makamları içindeki unsurlarını harekete geçirmeye başladı." diye konuştu.

Şeyh Sabri'nin avukatlarının tahliye kararına itiraz etmek için İsrail yargısı nezdinde girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde bulunuyor.

İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve hakkında defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermiş, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

İsrail’in yıkım politikası

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Tel Aviv makamlarının, Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki inşaat faaliyetlerini kısıtladığını; buna karşın Yahudi yerleşimcilerin önünü açtığını ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin raporlarına göre, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgesindeki yıkımlar, İsrail'in verdiği, "Filistinlilerin alması neredeyse imkansız olan" inşaat ruhsatlarının bulunmaması bahanesiyle gerçekleştiriliyor.

Filistin Ulusal Bilgi Merkezi verilerine göre, İsrail’in 1967’deki işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı evlerin sayısı 1900’ü geçti.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze çocuk olmak için en tehlikeli yer! - Bu, çocuklara karşı yürütülen bir savaş!

    Gazze’deki 6500 kişiden haber yok

    Eğitim bütçesi azaldı, yük ailelere bindi

    Sudan’daki tarım projesi iflas etti - Kaç milyar aktarıldı?

    Limonda fiyat farkı yüzde 548,1

    Şimdi Hizmet Risale-i Nur Tarzı - Can Kardeş Aralık sayısı çıktı!

    Mescid-i Aksa İmamı'nın evini de yıkacaklar!

    Gazze'de şahit olduklarımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz, derhal ateşkes!

    Karadeniz Ereğli'de batan geminin kayıp 7 personeli 15 gündür bulunamadı

    Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

    Ocakta ekmeğe zam gelebilir

    Saldırıların tekrar başlaması kabul edilemez

    Tasarruf genelgesi yine lafta kaldı

    Müslüman karşıtı nefreti reddediyoruz

    Çiçek: Hâlâ adalet ve liyakat yok, rüşvet var

    Atalay için AYM’ye ikinci başvuru

    Depremzedeye ‘İlaç Katkı Payı’ tepkisi

    Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırdı

    EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muhammed Nur Sungur

    Vefatının 11. sene-i devriyesinde babam merhum Mustafa Sungur'u anarken
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak hüdadadır, heva ve heveste değil
    Zeynep ÇAKIR

    Dizilerin sinsi izleri
    Genel

    Çiçek: Hâlâ adalet ve liyakat yok, rüşvet var
    Mehmet KARA

    Milletin aklıyla dalga mı geçiliyor?
    Ahmet BATTAL

    Ana babayı bilme hakkı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İYİ Parti demokratlara iltihak etmezse..!
    Risale-i Nur'dan

    Cehennem ceza-i amel, Cennet ise fazl-ı İlâhîdir
    İbrahim Günaydın

    Nesilleri bozmaya çalışanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.