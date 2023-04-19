Mescid-i Aksa’ya akın ettiler

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya gelen yaklaşık 280 bin Müslüman, Kadir Gecesi’ni idrak etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasını aktaran Filistin haber ajansı WAFA, İsrail’in engellemelerine rağmen yaklaşık 280 bin Müslüman’ın Kadir Gecesi’ni ibadet etmek üzere Mescid-i Aksa’ya geldiğini bildirdi. İsrail güçlerinin engellemelerine rağmen Filistinli ve başka ülkelerden gelen Müslümanlar, Mescid-i Aksa’nın avlusunda iftar yaptı. Yatsı ve teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya akın eden yüz binlerce Müslüman, İsrail’in sert önlemlerine rağmen Kadir Gecesi’nde ibadetini yaptı. Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani ve Mescid-i Aksa İdari İşleri Müdürü Kerim el-Kerki de Kadir Gecesi için gelen Müslümanların karşılanmasını teftiş etti. AA

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