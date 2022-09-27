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27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor!

27 Eylül 2022, Salı 11:21
Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya bu sabah da baskın düzenlerken, İsrail polisi 40 yaş altı Filistinlilerin mescide girişine izin vermedi.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimciler Meğaribe Kapısı'ndan girerek Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler ve İsrail polisinin baskınını Aksa'da bulunan Filistinliler tekbirlerle protesto etti.

Mescid-i Aksa'da bir Filistinliyi gözaltına alan İsrail polisi, Harem'i Şerif'e girişlerde 40 yaş altı Filistinlilere kısıtlama getirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Şabtai’nin çok sayıda İsrail polisiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle dün sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin darbettiği 2 Filistinlinin yaralandığını, görgü tanıkları da 6 kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

AA

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