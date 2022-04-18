Mescid-i Aksa’ya her gün baskın - İsrail, ayrıca Harem-i İbrahim Camisi’ni de kapattı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya dün sabah namazından sonra yine baskın düzenledi. Aksa’nın avlusuna giren çok sayıda İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin önünde bekleyen Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırdı.
İsrail’in Mescid-i Aksa tahrikleri bitmiyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra bir baskın daha
İsrail’i Mescid-i Aksa’dan çıkarın
İsrail polisi Ramazan’ı zehir ediyor
İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah saatlerinden itibaren 561 fanatik Yahudi yerleşimci, Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisi korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif’in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldığı kaydedildi. Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı’nda Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.
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Harem-i İbrahim Camisi’ni kapattı
İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ne iki gün süreyle Müslümanların girişini yasakladı.
Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Gassan er-Recebi, yaptığı açıklamada, “İsrail yönetimi, El Halil İslami Vakıflar Müdürlüğüne YahudilerinHamursuz Bayramı kutlamaları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi’nin pazartesi ve salı günleri için Müslümanların girişine kapatıldığını bildirdi.” dedi. İsrail’in Harem-i İbrahim Camisi’ni tamamen Yahudi yerleşimciler için açmayı planladığını aktaran Recebi, “Cami Müslümanlara ait, Yahudilerin buna hakkı yok.” ifadelerini kullandı.
El Halil - aa
AA