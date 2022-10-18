“Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma” çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’yı “Yahudileştirme girişimlerine” karşı, Müslümanlara “sorumluklarını yerine getirme” çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, “Aksa haykırıyor, sesini duyan var mı?” başlığıyla bir açıklama yayımladı.

Yahudilerin “Sukot Bayramı” münasebetiyle önceki gün Mescid-i Aksa’ya baskın yapan fanatik Yahudi yerleşimcilerin, bu bayramlarına özel bitki ve ağaç dallarıyla Aksa’nın kapısında ayin düzenlediklerine işaret edilen açıklamada, Aksa’yı “Yahudileştirme girişimleri” bağlamında yapılan bu ayinin ilk defa burada gerçekleştirildiğine dikkati çekildi.

Mescid-i Aksa’nın Müslümanların kimlik ve inançlarının bir parçası olarak vurgulandığı açıklamada, dolayısıyla Aksa’yı savunma görevinin Müslümanların “dini yükümlülüğü” olduğu belirtildi.