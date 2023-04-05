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5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlediler!

05 Nisan 2023, Çarşamba 14:03
İsrail güçlerinin bu gece Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarının ardından, sabah saatlerinde bir grup fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya geldi.

Yerleşimci grup, Yahudilerce kutsal Pesah (Hamursuz) Bayramı bahanesiyle El-Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail güçleri de bu esnada baskına tepki gösteren Mescid-i Aksa'nın avlusundaki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı, bazı kişilere karşı şiddet kullandı.

Fanatik Yahudi yerleşimci grupların organize ettiği baskınların ilerleyen saatlerde sürmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Bu gece, Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale ederek kutsal mabedi savaş alanına çevirdi. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atıldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtildi.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenledi.

AA

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