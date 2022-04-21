Mescid-i Aksa’ya yine baskın

İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, dün de işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kınamalar İsrail’in umurunda değil

Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler, dün sabah namazında sonra Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. İsrail polisi, tekbir getirerek baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail güçlerinin yoğun ses bombalarıyla Mescid-i Aksa’nın avlusunu boşalttığı sırada bazı polislerin ise Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği görüldü. Polisin söz konusu müdahalesinin ardından fanatik Yahudiler, gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya girdi. Fanatik Yahudiler, 15 Nisan’da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı’nda Mescid-i Aksa’ya baskınlarını arttırdı. AA

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