Mescid-i Aksa’ya yine baskın

İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, dün de işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.
Kınamalar İsrail’in umurunda değil
Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez
İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler, dün sabah namazında sonra Mescid-i Aksa’nın avlusuna girdi. İsrail polisi, tekbir getirerek baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti.
İsrail güçlerinin yoğun ses bombalarıyla Mescid-i Aksa’nın avlusunu boşalttığı sırada bazı polislerin ise Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.
Polisin söz konusu müdahalesinin ardından fanatik Yahudiler, gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya girdi. Fanatik Yahudiler, 15 Nisan’da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı’nda Mescid-i Aksa’ya baskınlarını arttırdı.
AA