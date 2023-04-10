Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar sürüyor

Fanatik Yahudilerin, 5-13 Nisan tarihlerini kapsayan Hamursuz (Pesah) Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları devam ediyor. İsrail güçlerinin korumasındaki 1531 fanatik Yahudi yerleşimci işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi.

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