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15 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Mescid-i Aksa’yı rahat bırakın

14 Ağustos 2024, Çarşamba 22:44
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrailli 2 bakanın fanatik Yahudi gruplarla birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine ilişkin, kutsal mekanlarla ilgili statükonun değiştirilmesine karşı olduklarını bildirdi.

Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. “Kudüs’teki diğer kutsal mekanlar gibi Mescid-i Aksa da kendi haline bırakılmalı ve mekanlar için mevcut dini otoriteler tarafından kontrol edilmelidir” diyen Haq, bu tür davranışların “işi kolaylaştırmadığı” ve “aşırı derecede kışkırtıcı” olduğunu belirtti.

Haq, 1-11 Ağustos ​​tarihlerinde Gazze’nin kuzeyine gönderilen 85 insani yardım misyonundan yalnızca 34’üne İsrailli yetkililerce izin verildiğini, geri kalanının “güvenlik, lojistik veya operasyonel nedenlerle reddedildiği, engellendiği veya iptal edildiğini” aktardı.

AA

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