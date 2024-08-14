Mescid-i Aksa’yı rahat bırakın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrailli 2 bakanın fanatik Yahudi gruplarla birlikte Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine ilişkin, kutsal mekanlarla ilgili statükonun değiştirilmesine karşı olduklarını bildirdi.
Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. “Kudüs’teki diğer kutsal mekanlar gibi Mescid-i Aksa da kendi haline bırakılmalı ve mekanlar için mevcut dini otoriteler tarafından kontrol edilmelidir” diyen Haq, bu tür davranışların “işi kolaylaştırmadığı” ve “aşırı derecede kışkırtıcı” olduğunu belirtti.
Haq, 1-11 Ağustos tarihlerinde Gazze’nin kuzeyine gönderilen 85 insani yardım misyonundan yalnızca 34’üne İsrailli yetkililerce izin verildiğini, geri kalanının “güvenlik, lojistik veya operasyonel nedenlerle reddedildiği, engellendiği veya iptal edildiğini” aktardı.
AA