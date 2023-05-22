Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesi: Suudi Revakı

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesi'ne "Suudi Revakı" isminin verildiğini açıkladı.

Hac ibadetinin başlamasından yaklaşık 1 ay önce Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, Suudi Arabistan tarafından yürütülen Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Sudeys, proje kapsamında inşaatı devam eden yapının Suudi Revakı olarak isimlendirilmesine karar verildiğini kaydetti. Sudeys, Suudi Revakı ismini alan bu genişletme projesiyle, Mescid-i Haram'a, Abbasi Revakı'ndan daha geniş bir alan kazandırıldığını aktardı. Yüksek mühendislik standartlarına göre inşa edilen, her türlü ses ile ışık sistemiyle donatılan ve 4 kattan oluşan Suudi Revakı'nın, 287 bin kişi kapasiteli olacağı ve saatte 107 bin kişiye tavaf imkanı sunacağı ifade ediliyor. Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu. AA

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