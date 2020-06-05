Mescid-i Nebevi'de cuma namazı hasreti sona erdi

Medine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan Mescid-i Nebevi Camisi'ninde 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.

Yaklaşık 100 bin kişinin saf tuttuğu namazda, salgına karşı alınan sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet edilirken, Ravza-i Mutahhara kapalı tutuldu. Caminin kapılarına vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildiği, halıların ve zemzem termoslarının kaldırıldığı ifade edildi. Mescid-i Nebevi Camisi, 31 Mayıs'ta alınan tedbirlere uyulması kaydıyla ibadete açılmıştı. Suudi Arabistan'da resmi verilere göre, virüs kaynaklı ölümler 611'e, toplam vaka sayısı 93 bin 157'ye, iyileşen sayısı 68 bin 965'e yükselmişti. AA

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