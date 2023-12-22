Meta Filistinin acısını sansürlüyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü Meta’nın sosyal medya platformlarının Filistin yanlısı içerikleri sistematik olarak sansürlediğini tespit etti.

HRW yayınladığı raporda, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrası Instagram ve Facebook’taki Filistin yanlısı sesleri giderek susturduğunu yazdı. HRW, Meta’yı Filistinlilerin acılarını silmekle ve Gazze’de neler olduğunu dünyaya duyurma fırsatlarını kısıtlamakla suçladı. İsrail’in Hamas saldırısına karşı misillemesinin başlamasından bu yana, yerel yetkililere göre Gazze şeridinde 20 binden fazla kişi öldü. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. İsrail’de ise 7 Ekim katliamında çoğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 200 kişi öldürüldü. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Meta’nın sahibi olduğu sosyal medya platformları kullanıcıları, Gazze’de ateşkes ve bölgedeki sivillerin korunması çağrısında bulunan paylaşımlarının kısıtlandığı, kaldırıldığını veya yasaklandığını söylüyor. Haber Merkezi

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