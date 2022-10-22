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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Mettmann Merkez Camisi ibadete açıldı

22 Ekim 2022, Cumartesi
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Mettmann beldesinde restorasyon çalışması yapılan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mettmann Merkez Camisi yeniden ibadete açıldı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinin görüldüğü mekanlar olduğunu söyledi.

Karaarslan, "Almanya'daki camiler, yediden yetmişe, kadın-erkek herkesin kaynaştığı ve moral bulduğu, sevginin ve hoşgörünün bütün yönleriyle yaşandığı, birlik ve beraberliğin sağlandığı, ferdi ve sosyal hayata önemli katkılar sunan mekanlardır." dedi.

DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili Muharrem Kuzey de "Almanya'nın en büyük Müslüman dini cemaati olarak DİTİB, daima insanların ve toplumun tamamının refahını ve huzurunu gözeten bir kurumdur. 40 yıllık dernek geçmişi, deneyim ve bilgi birikimi ve yarım asrı aşkın süredir bu ülkede kök salmış, inanç, kültür ve deneyim bakımından zengin bir çalışma ve hizmet alanına sahiptir. Bu yeni cami, köprü vazifesinden öte ortak geleceğimize yol gösteren bir eserdir. Gerek Mettmann gerekse Almanya için, herkes için bir kazanım ve temeldir." diye konuştu.

Kuzey, camiye emeği geçenler adına Mettmann Merkez Camisi Dernek Başkanı Bahri Erdoğan'a plaket takdim etti.

2 bin 800 metrekare kullanım ve yaklaşık 500 metrekare ibadet alanına sahip Mettmann DİTİB Merkez Camisi'nin açılış kurdelesi, konuşmaların ardından dualar eşliğinde kesildi.

AA

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