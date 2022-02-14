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14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

'Mevkidaşlarımdan kimse mektubuma cevap vermedi'

14 Şubat 2022, Pazartesi 21:51
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da görüştü.

ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri konusunda 25 Ocak'ta yanıt aldıklarını anımsatan Lavrov, bu yanıtların kendilerini tatmin etmediğini ve Rusya'nın güvenlikle ilgili endişelerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

Söz konusu cevapları analiz ettiklerini belirten Lavrov, "Bunlara taslak cevabımız, 10 sayfada formüle edildi." dedi

Batı ülkelerine, daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ilgili mektup gönderdiğini hatırlatan Lavrov, bu mektuba da "olumsuz" cevap aldıklarını belirtti.

Lavrov, şunları kaydetti:

"Mevkidaşlarımdan kimse mektubuma cevap vermedi. Sadece iki küçük kağıt aldık. Biri, memur Stoltenberg'dan (NATO Genel Sekreteri), diğeri de memur Borrell'den (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi) geldi. Bu cevaplarda, 'endişelenmeyin, diyaloğu devam ettirmeliyiz, Ukrayna etrafındaki gerilimin azaltılması önemlidir' gibi ifadeler yer alıyor. Bu yüksek düzeyde kabul edilen normun ihmalidir."

Bakan Lavrov, bu mektuba tüm ülkelerden yanıt almaya gayret edeceklerini söyledi.

"Batı ülkeleriyle güvenlik konusunda anlaşma imkanı var"

Putin'in "Batılı ortaklar ile güvenlik konularında anlaşmak için imkan var mı?" sorusunu cevaplayan Lavrov, "Dışişleri Bakanı olarak imkan ve fırsatın her zaman olduğunu belirtmeliyim." ifadesini kullandı.

Lavrov, bu aşamada konuyla ilgili temasların sürdürülmesinden yana olduğunu vurguladı.

AA

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