Mevlüde Genç’in ismi Almanya'da meydana verildi

Solingen faciasının 30. yıl dönümünde Mevlüde Genç’in ismi Solingen şehir merkezinde bir meydana verildi.

Solingen faciasının 30. yıl dönümünde Mevlüde Genç’in ismi Solingen şehir merkezinde bir meydana verildi. 29 Mayıs 1993 tarihinde Neo-nazi 4 ırkçı tarafından kundaklanan evde 2 kızı, 2 torunu ve yeğeni olmak üzere toplam 5 yakını vefat eden Mevlüde Genç’in ismi artık Solingen şehir merkezinde bir meydanda yaşayacak.

Genç”in, vefatından 7 ay sonra, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach’ın teklifiyle, Göç ve Entegrasyon Konseyi, Belediye İklim ve Çevre Koruma Komitesi’nin desteĝi ile “Mevlüde Genç” meydanına onay çıktı.

Meydan’ın açılışını, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan birlikte yaptı.

Açılışta Mevlüde Genç’in eşi Durmuş Genç, çocukları ve yakın akrabalarıda hazır bulunurken Türk ve Alman toplumuda Genç ailesini yanlız bırakmadı.

“Solingen’i, Solingen faciasını unutturmayacağız”

Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan açılışta yaptığı konuşmada, Almanya’da artan ırkçı saldırılara dikkat çekti. “Mevlüde Genç iyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir ananenin yanı sıra iyi bir insan ve dostluk elçisiydi. Şimdi hepimize, hepinize daha fazla görev düşüyor. Bundan sonra Solingen faciaları yaşanmasın diye. Bir kere daha böyle acılar olmasın diye bizim artık birlikte daha fazla çalışmamız lazım. Bunu da Solingen’i asla unutmamakla, Solingen faciasını unutturmamakla olacak” dedi.

(trthaber.com)