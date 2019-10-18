"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Mezhepçiliğe karşı hoşgörü

18 Ekim 2019, Cuma 11:00
Kahire’de toplanan 85 ülke temsilcisi “Fıkıh ve Fetva Hoşgörü Bildirgesi” yayınladı. Bildirge, fıkhÎ farklılıkları düzenleyen ve tutuculuğu reddeden ilk bildirge olarak nitelendi.

BÜTÜN dünyadan 85 ülke temsilcisi Mısır’ın başşehri Kahire’deki “Beşinci Fetva Konferansı” sonunda “Fıkıh ve Fetva Hoşgörü Bildirgesi” yayınladı. Söz konusu bildirge, fıkhî farklılıkları düzenleyen, hoşgörüye izin veren ve tutuculuğu reddeden ilk bildirge olarak nitelendi. Şarkul Avsat sitesinin haberine göre katılımcılar, “mezhep görüşlerini çarpıtan, değer ve amaçların dışına çıkan” mezhepsel sömürü girişimlerini kabul etmediklerini açıklayarak, radikalizm yanlılarının mezheplere yönelik hatalarına karşı sağlam bilimsel sınıflandırma yapma ve bu hataları açığa çıkarma çağrısında bulundu. 

Aynı şekilde katılımcılar, dünya barışı ve bir arada yaşamaya yönelik “İnsan Kardeşliği” belgesi ve “Mekke-i Mükerreme Bildirgesi” yayınlayarak, birleştirmeye yönelik girişimlere övgüde bulundu, tutuculuğu ise kabul etmediklerini ifade etti.

MEKKE BİLDİRGESİ

Mekke Bildirgesi, geçen Mayıs ayında Suudi Arabistan’daki İslâm Dünyası Birliği tarafından düzenlenen “Uluslar arası Ilımlılık ve İtidal Değerleri Konferansı’nda” yayınlanmıştı. Bildirge, bir yandan İslâm ülkelerindeki dinlerin, kültürlerin, ırkların ve mezheplerin takipçileri arasında bir arada bulunma değerlerini tesis etmek, diğer yandan da insan toplumunun tüm bileşenleri arasında barış ve uyum sağlamak için tarihi bir anayasa olarak görülüyor. Öte yandan 16 Ekim’de Kahire’de düzenlenen konferans, “Fıkhi Anlaşmazlığın Uygar Yönetimi” başlığı altındaki bir oturumla sonlandı. Katılımcılar, “Fıkhi Anlaşmazlığın Uygar Yönetimi, insanî çıkarlara yatırım yapmanın, mezhepsel farklara saygı duymanın, bu kültürü yaymaya çalışmanın en iyi yolu, toplumsal uyum ve istikrarın da temel taşıdır” dedi.

Kültür çeşitliliğinin ve dinî bütünleşmenin kapısı

Öte yandan Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Huseyin, 16 Ekim’de “Fıkıh ve Fetva Hoşgörü Belgesi, ulusal devletlerin ve insanî toplulukların toplum  bütünlüğünü tehdit eden mezhep hoşgörüsüzlüğünü reddetmeyi, aşırılık yanlılarının nefreti yaymada fıkhî anlaşmazlıkları sömürme faaliyetiyle mücadele etmeyi amaçlamaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Huseyin, “Belge, yüce Allah’ın yarattıkları arasındaki farklılığa dikkat çekiyor. Bu farklılıklar, kültür çeşitliliğinin ve dinî bütünleşmenin kapısıdır” dedi. Kudüs Müftüsü, belgenin bir gruba ya da dini bir kuruluşa destek olma fikrini kabul etmediğini de belirterek, “İslam adına tekelcilik girişimlerini reddediyor. Çünkü İslam, tüm mezhepleri kucaklayan ilahi bir dindir. Belge ayrıca, radikalizm yanlısı inançları ve dışlayıcı fikirleri de reddediyor” ifadelerini kullandı. Şeyh Muhammed Hüseyin, farklı mezheplere mensup bireyler arasında nefret uyandıracak veya fitneye yol açacak faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu. Kahire

Okunma Sayısı: 76
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anlaşma uygulanabilecek mi?

    Milli Savunma Bakanlığı: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları tamamen gerçek dışı

    NATO, Türkiye-ABD anlaşmasını değerlendirdi

    Galatasaray 5 maç sonra taraftarını sevindirdi

    Kur artışı, ilâç sektörünü vurdu

    BM, terör örgütü YPG/PKK'yı yalanladı

    Trump: Erdoğan ile görüştüm

    AB'den ABD'ye cevap: Misilleme yapacağız

    'PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip edilmektedir'

    'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır'

    Trump dalga geçiyor

    'Kudüs şairi' vefat etti

    Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı ABD basını böyle gördü

    Türkiye ile ABD arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin iddialar

    Devriye aracına saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

    Brezilya'da petrol sızıntısı alarmı!

    Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediyeleri ile ilgili yeni gelişme

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örtülen gündemler
    Ahmet BATTAL

    Çöp kutusunu attık…
    Cevher İLHAN

    ABD ile “anlaşma”nın kodları…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Anlaşma uygulanabilecek mi?
    Faruk ÇAKIR

    Sanal dünyadaki tehlike
    Mehmet ÇETİN

    “Âyetlerimi” derken…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, ebedî hayat hazinesini gösteriyor
    Halil ELİTOK

    Bediüzzaman, sadece din âlimi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.