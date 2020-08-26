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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Miçotakis: İyon Denizi'ndeki kara sularımızı 12 deniz miline çıkaracağız

26 Ağustos 2020, Çarşamba 20:17
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Parlamentosundaki İtalya ve Mısır ile yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmalarının görüşüldüğü oturumda konuştu.

Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesince İyon Denizi adalarından Mora Yarımadası'nın ucuna kadar olan deniz bölgesinde "tartışılmaz egemenlik hakları olduğunu" savunan Miçotakis, "Yunanistan, sahada ne kadar güçlüyse müzakere masasında kendini o kadar güçlü hissediyor." ifadesini kullandı.

Miçotakis, "Yunanistan'ın büyüdüğünü" ileri sürerek, "İyon Denizi'nde kara sularımızı 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı öngören yasa tasarısını yakında Parlamentoya sunacağız." dedi.

Ülkesinin, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için kullanabileceğini" iddia ederek, İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan MEB anlaşmalarını Yunanistan için "tarihsel ve siyasi öneme sahip" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Parlamentosunda Mısır ve İtalya ile yapılan MEB anlaşmaları için bugün yapılması planlanan oylama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarına ertelenmişti.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 6 Ağustos'ta ise Mısır ile MEB anlaşmaları yapmıştı.

"Türkiye için yok hükmünde"

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu.

İktidar salt çoğunluğa sahip

300 sandalyeli Yunan parlamentosunda iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle salt çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ana muhalefet partisi Syriza'nın 86, Değişim Hareketi Partisinin 22, Yunanistan Komünist Partisinin 15, Yunan Çözümü Partisinin 10 ve son olarak Mera25 Partisinin 9 sandalyesi bulunuyor.

Muhalefet partilerinin Mısır ile yapılan MEB anlaşmalarına "çekimser" veya "hayır" oyu kullanacağı tahmin edilse de salt çoğunluğu elinde bulunduran iktidar partisinin oylarıyla anlaşmanın Parlamentodan geçmesi bekleniyor.

AA

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