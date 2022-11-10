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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Milanovic'ten Srebrenitsa Anneleri hakkında küstah sözler

10 Kasım 2022, Perşembe 10:20
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının ardından bu kez Srebrenitsa annelerini hedef alarak çirkin söylemlerde bulundu.

Daha önce Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklamalarda bulunan Milanovic, Srebrenitsa annelerinin, Birleşmiş Milletlere (BM) Hırvat askerlerinin Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) katılmasına engel olunmasına ilişkin gönderdikleri mektuba tepki gösterdi.

Milanovic, Srebrenitsa Anneleri Derneği'nin "onurlu" bir kuruluş olduğunu düşündüğünü belirterek "Artık onlar yaşları kemale ermiş kadınlar. O zamanlar anne olan ve oğulları asker olan kadınlar şimdi yaşlandı. Umuyorum ki onurlu tavırlarını Saraybosna'daki oyunlara alet etmediler." diye konuştu.

Srebrenitsa'da katliam yapıldığını inkar etmediğini savunan Milanovic, "Yasal niteliklerin farklı olduğunu söylüyorum. Her şeyin açıkça konuşulduğu bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi inkar ettiğim yok ancak eminim ki soykırımı inkar eden 500 kişi daha bulursunuz." dedi.

Milanovic, Hırvat askerlerinin EUFOR'a katılmasını istemeyen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic'i de hedef alarak "Hırvatistan, Bosna Hersek'teki askeri varlığı için karar verecektir. Daha fazla hakarete maruz kalmamak için de sembolik bir varlık gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat lider Milanovic, Srebrenitsa'daki soykırımı hedef alarak inkar söylemlerinde bulunmuştu.

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Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Birleşmiş Milletler'in (BM) güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cesedine ise bugüne kadar hala ulaşılamadı.

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Milanovic, Srebrenitsa soykırımını inkar eden söylemlerini yinelemişti

 

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını bir kez daha inkar ederek bir grup hakimin olayı soykırım olarak tanımladığını öne sürdü.

Daha önce de Srebrenitsa soykırımına ilişkin "Soykırım siyasi bir ölçüdür." ifadesini kullanan Milanovic, bugün yaptığı açıklamayla soykırım düşüncelerini bir kez daha tekrarladı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olarak tanımlandığını söyleyen Milanovic, "Bu konuda oldukça hassas olunmalı zira kararı bir tane mahkeme verdi. Süre ve büyüklüğüne göre daha büyük soykırımlar var." dedi.

Milanovic, Müslüman ve Boşnakların, Sırpların inançsız olduğunu göstermeye çalıştıklarını iddia ederek, "Bunun bir adım ötesi Sırpları soykırımcı toplum olarak nitelendirmek. Bir grup hakim, bir zaman Temmuz 1995'teki bir olayı soykırım olarak tanımlamış. Bunu not ediyorum ancak bu Kur'an değil yani dini bir dogma olarak yaklaşamayız." diye konuştu.

Hırvat toplumu üzerinde travmaya yol açan sorunlara ilişkin de konuşmaya hazır olduğunu söyleyen Milanovic, "Her şeyi açık açık konuşmalıyız. Hırvatlara yapılan zulümleri de. (Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik) Dzaferovic de dahil Bosnalı siyasilerin ülkeye getirdiği mücahit terörünü de." dedi.

Milanovic, Dzaferovic'i "mücahitlere hizmet ettiği" iddiasıyla hedef alırken Hırvat üye Zeljko Komsic için "Hırvatların yalancı ve suçlu temsilcisi" ifadesini kullandı.

Sırp üye Milorad Dodik'i ise "kurtarıcı" olarak nitelendiren Milanovic, Bosnalı Sırpların çıkarlarını korumasının da "cesur ve özverili" bir tavır olduğunu savundu.

 

AA

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