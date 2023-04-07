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8 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Millet İttifakı, İsrail’in Gazze saldırısını kınadı

07 Nisan 2023, Cuma 12:00
Millet İttifakı Liderleri İsrail’in Gazze saldırısını kınadı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde: “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınıyorum. Yerimiz bellidir, Filistin’in yanıdır.”

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu ise, saldırıyı kınayarak “İsrail derhal bu saldırıları durdurmalıdır. Türkiye öncü rol üstlenerek İsrail’e karşı uluslararası toplumu harekete geçirmelidir. Mazlum Filistinli kardeşlerimize terör uygulayan İsrail’le normalleşme olamaz!” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, paylaşımında “Artık kaybedecek tek bir saniyemiz dahi yoktur!” diyerek çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, “İsrail’in “işgal ordusu” derhal durdurulmalı ve uluslararası camia bir an evvel harekete geçmeli, geçirilmelidir!” diye yazdı.

Haber Merkezi

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