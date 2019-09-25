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25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Milyonlarca çocuk eğitimden mahrum

25 Eylül 2019, Çarşamba 22:52
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de devam eden çatışmalar nedeniyle milyonlarca çocuğun eğitimden yoksun kaldığını belirtti.

UNICEF Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2015’ten bu yana tırmanan çatışmalar sebebiyle eğitim-öğretimin aksadığını ve yaklaşık 2 milyon çocuğun okula gidemediğini ifade etti. Çatışmaların milyonlarca çocuğu eğitim hayatından ve daha iyi bir gelecek umutlarından mahrum bıraktığını vurgulayan Nyanti, “Yemen’de yaklaşık beş yıldır devam eden çatışmalar, zaten eksik olan eğitim sistemini daha da mahvetti. Ülkede beş okuldan biri saldırılar sonucu artık kullanılamaz halde” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: çocuk, eğitim
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