Mısır’a 3 aylık OHAL

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkenin tamamında 3 aylık olağanüstü hal ilân etti.

Resmî Gazete’de yer alan kararnameye göre, 28 Nisan saat 01.00’dan başlamak üzere ülkede 3 aylık olağanüstü hal ilân edildi. Kararnameye göre, silâhlı kuvvetler ile emniyet teşkilâtı, terör tehdidiyle mücadele, ülkede güvenliğin sağlanması, kamu ve özel mülkün korunması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla görevlendirildi. Ayrıca Başbakan’ın, 162 sayılı olağanüstü hal kanununca Cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerle donatıldığı kaydedildi. Cumhurbaşkanlığınca alınan kararlara uymayanların hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi. Karara gerekçe olarak ülkenin sağlık ve güvenlik alanında içinde bulunduğu tehlikeli durum gösterildi. İstanbul - aa

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