"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Mısır: Bu yıl son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu

10 Aralık 2022, Cumartesi 09:40
Mısır, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin daha fazla artmasına karşı uyarıda bulunarak, uluslararası topluma bölgede sükunetin sağlanması için sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Filistin halkını hedef alan ve artışa geçen şiddet olayları karşısında derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Bu yıl, 200'den fazla şehitle, son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunların, Batı Şeria'da daha fazla şiddet ve kan dökülmesine neden olacağı uyarısında bulunularak, uluslararası toplumdan bölgede sükunetin sağlanması ve şiddete yol açan radikal söylemlerin önlenmesi için harekete geçmesi istendi.

Batı Şeria'nın Cenin kentine dün sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail güçleri, 3 Filistinliyi öldürmüştü. Filistin Sağlık Bakanlığı da sene başından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinli sayısının 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilerin yaşadığı mahallelere düzenlediği ölüm ya da yaralanmalarla sonuçlanan baskınları bölgede gerginliğe yol açıyor.

AA

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'da elektrik kesintisi endişesi

    'Ukrayna meselesinin çözüm süreci basit olmayacak'

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

    Mısır: Bu yıl son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu

    Kosova'dan Sırbistan’a sert tepki: Hegemonyacı hayali hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

    'Almanya'da 263 bin kişi evsiz'

    Diyanet İşleri Başkanı 'Adalet'i Rusya'da savundu: En acil ihtiyaç 'Adalet'i ayakta tutmak

    AİHM, sığınmacı ailelerle ilgili davada Fransa'yı suçlu buldu

    'İşgalciler Bahmut kentini fiilen yok etti'

    Zorlu maçta Arjantin, Hollanda'yı eleyerek Hırvatistan'ın rakibi oldu

    Twitter'da kullanılmayan 1,5 milyar hesap silinecek

    Kılıçdaroğlu ve Akşener: Önce sistem, sonra aday

    Cep telefonu kamerasıyla görüntülendiler

    Hırvatistan, Brezilya'yı eleyerek yarı finale yükseldi

    Ege Denizi'nde deprem

    Hukuk devleti açısından ümitli düşünenlerden biriyim

    Dış ticaret açığında yeni rekor kırılacak

    RTÜK’te yandaş kadrolaşması var

    Dünyanın ortak hedefi temel hak ve özgürlükler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstismarlara da, linçlere de hayır
    Cevher İLHAN

    Ya “kurtarma tâlimatı” gelmezse?
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Devlet” dedikleri...
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, insanı ihmal etmez
    Ahmet BATTAL

    Güzele destek, doğruya teşvik
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı 'Adalet'i Rusya'da savundu: En acil ihtiyaç 'Adalet'i ayakta tutmak
    Mehmet ÇETİN

    Verdiğiniz örnek çok farklı!
    İbrahim Yasir Teğiş

    Fıtrat, fıtri olmayanı reddeder atar
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Onuncu Deva
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk ve ekonomi kol kola

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.