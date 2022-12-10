Mısır: Bu yıl son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu

Mısır, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddetin daha fazla artmasına karşı uyarıda bulunarak, uluslararası topluma bölgede sükunetin sağlanması için sorumluluğunu üstlenme çağrısı yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Filistin halkını hedef alan ve artışa geçen şiddet olayları karşısında derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Bu yıl, 200'den fazla şehitle, son yıllardaki en yüksek Filistinli şehit sayısına tanık olundu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bunların, Batı Şeria'da daha fazla şiddet ve kan dökülmesine neden olacağı uyarısında bulunularak, uluslararası toplumdan bölgede sükunetin sağlanması ve şiddete yol açan radikal söylemlerin önlenmesi için harekete geçmesi istendi.

Batı Şeria'nın Cenin kentine dün sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail güçleri, 3 Filistinliyi öldürmüştü. Filistin Sağlık Bakanlığı da sene başından bu yana İsrail güçlerince öldürülen Filistinli sayısının 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık Filistinlilerin yaşadığı mahallelere düzenlediği ölüm ya da yaralanmalarla sonuçlanan baskınları bölgede gerginliğe yol açıyor.