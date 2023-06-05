Mısır’da kum fırtınası: 4 ölü

Mısır’da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Süveyş Kanalı’nda da etkili olan kum fırtınası deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Mısır’ın kuzeyindeki Menufiye ilinin Şüheda ilçesinde fırtına nedeniyle büyük bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu içerde bulunan 73 yaşındaki kişi öldü, oğlu ise yaralandı. Eş-Şarkiyye ilinin El-Kurin ilçesinde de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan düşen taş parçasının isabet ettiği 61 yaşındaki bir vatandaş öldü. İsmailiyye kentinde de 43 yaşındaki bir kadın, ikamet ettiği evin duvarının şiddetli fırtına nedeniyle üzerine devrilmesi sonucu öldü. Mısır Yerel Kalkınma Bakanlığı, ülkede hayatı olumsuz etkileyen fırtına sebebiyle acil durum ilan etmişti. Kahire’deki 6 October Köprüsü’ndeki bir panonun devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 3 aracın kullanılmaz hale geldiği duyurulmuştu.

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