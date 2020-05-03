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4 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Mısır’da sınırlı cemaatle teravih namazına izin

03 Mayıs 2020, Pazar 23:10
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle camilerde cuma ve cemaatle namazların kılınmasının yasaklandığı Mısır’da Kahire’deki bir camide yatsı ve teravih namazlarının imam ve 3 kişiden oluşan cemaatle kılınmasına izin verildi.

Mısır Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yatsı ile teravih namazlarının sadece Amr bin el-As Camii’nde, imam ve 3 kişiden oluşan sınırlı sayıdaki cemaatle kılınmasına izin verildiği belirtildi. Açıklamada, namazların resmi Kur’an-ı Kerim radyosundan canlı olarak yayınlanacağı, dış hoparlörlere ses verilmeyeceği, caminin kapalı tutulacağı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulacağı ifade edildi. Mısır’da 21 Mart’ta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi kararlaştırılmıştı.

AA

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