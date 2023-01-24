Mısır’daki El-Ezher Kurumu: Hakarete dur deyin

Mısır’daki El-Ezher Kurumu, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Ezher’den yapılan yazılı açıklamada, bu tür aşırılık yanlısı eylemlerin, medeni insanın Kur’an-ı Kerim’e duyduğu saygıyı azaltmayacağı ve kutsal kitabın, tüm insanlık için yol gösterici olmaya devam edeceği vurgulandı. Ezher, uluslararası toplumu, kuruluşları ve dünya liderlerini “kutsal değerlere hakaret etme girişimlerinin karşısında durmaya” ve “ifade özgürlüğü kavramının içinin boşaltılmasına dur demeye” çağırdı. Tekrarlanan bu tür olaylarla ilgili soruşturma açılmasını isteyen Ezher Kurumu, “ifade özgürlüğü” sloganı altında bu tür eylemlerin tekrarlanmasına izin verilmesinin, barışın, dinler arası diyaloğun ve Doğu ile Batı arasında iletişimin desteklenmesi yönündeki çabaları akamete uğrattığını vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.