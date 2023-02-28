"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 54

Mısır: Türkiye ile bir istişare süreci başlatılacak

28 Şubat 2023, Salı 15:24
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri yoluna koyma hedefiyle bir istişare süreci başlatılacağını söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Mısır'ın özel televizyon kanalları "Al-Hayat" ve "Sada Al-Balad"a yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye ziyareti ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Zeyd, Şukri'nin Türkiye'yi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla insani dayanışması amacıyla ziyaret ettiğini dile getirdi.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilere değinen Ebu Zeyd, "Her iki tarafın, Katar'da gerçekleştirilen toplantının ardından ilişkilerin normal seyrine döndürülmesi yönündeki ortak arzusunu yansıtan birçok mesajı var." diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "(Çavuşoğlu ve Şukri arasında) Üzerinde anlaşmaya varılan şey, iki tarafın doğrudan angaje olacağı bir süreç belirlemektir. Bu süreçte, müzakere konuları belirlenir ve her ülkenin tutumuna ilişkin net bir vizyon sunulur. Başlatılacak bu istişare süreci, ilişkilerin hızla düzelmesi ve canlılık kazanmasında belirleyici olacak." dedi.

Şukri'nin Türkiye ziyaretinin bir sonraki aşamada bu istişare yolunun başlatılmasında katkısı olacağını belirten Ebu Zeyd, "Bu istişare süreci yakın gelecekte ilişkileri normale döndürmeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şukri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan "El Hürriye" gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda basına açıklamalarda bulunmuştu.

Mısır ile Türkiye arasında ilişkiler konusunda siyasi bir iradenin var olduğunu dile getiren Şukri, bu kapsamda çok güçlü bir temel oluşturmanın önemini vurgulamıştı. Mısır Dışişleri Bakanı, "İlişkilerimizin bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Depremlerin ardından 42 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü'

    Litvanya: Ukrayna bu savaşı kazanmalı yoksa tüm bölgenin güvenliği tehlikeye girecek

    AB: Filistin topraklarındaki sürekli artan Yahudi yerleşimci şiddetinden büyük endişe duyuyoruz

    Mısır: Türkiye ile bir istişare süreci başlatılacak

    SASKİ ekiplerinden Elbistan'da banyo ve tuvalet sorunununa destek

    Tutuklananların sayısı 203'e yükseldi

    İtalya açıklarında 4 göçmenin cesedi daha denizden çıkarıldı

    ABD: Türkiye-Mısır ilişkilerinin iyileşmesini her zaman teşvik ediyoruz

    Üstün: İktidar ne dinin, ne de bilimin tavsiyelerine uymuş

    Hâlâ çadır bekliyorlar

    Ekonomi daha da sarsılacak

    2022'nin en iyileri belli oldu

    Belçika Sağlık Bakanı: Hatay'da 2 haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettik

    BM'den Batı Şeria uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

    Uysal: AKP asrın fiyaskosu

    Depremzedelerde şok ve travma devam ediyor

    Adıyaman unutulmuş

    Kızılay çadır satamaz

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

    'Rusya'nın 81 saldırısını püskürttük'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    SETÖ geliyor SETÖ
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan 15-20 Temmuz’a, 17 Ağustos’tan 6 Şubat’a
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    28 Şubat ürünü AKP ve vasisi enkaz altında
    Risale-i Nur'dan

    “O verdi, O aldı” deyip sabır ile şükretmeli
    Faruk ÇAKIR

    28 Şubat’ın açtığı yara
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ekonomi daha da sarsılacak
    Süleyman KÖSMENE

    Hadis kaynaklarımıza su-i zan etmeyelim
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ve diktatörlük

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.