"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Mısır, yeni bir petrol sahası keşfetti

23 Ağustos 2023, Çarşamba 10:46
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı uluslararası enerji şirketi "Cheiron"un Süveyş Körfezi'nin kuzeyinde yeni bir petrol sahası bulduğu belirtildi.

Açıklamada, ortaya çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu kaydedilirken miktarı hakkında bilgi verilmedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, 12 Şubat'ta Mısır Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin petrol ihracatının 2022’de yüzde 41 arttığını ifade etmiş, 2025 yılına kadar 300 doğal gaz ve petrol kuyusu açmayı planladıklarını belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 448
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    23.8.2023 15:10:08

    Mutlaka orada da yakında "SEÇİM" vardır?! Hani bizim Devletluler her seçim öncesinde Petrol, Doğalgaz, Toog mog keşfediyo ya, hem de en kalitelisinden, onun için böyle hissettim birden. Yalan mı? Siz söyleyin!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Yunanistan'da Meriç Bölgesi'ndeki ormanda 18 kişinin cesedi bulundu
📷

Uhuvvet buluşması - Yeni Asya Okuyucuları Kocaeli pikniğinde buluşup, hasret giderdi

Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor

Mısır, yeni bir petrol sahası keşfetti

Nijer'in üyeliği Afrika Birliği tarafından askıya alındı

Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem

İsrail askerleri silahsız Filistinliyi başından vurdu

Kamu-Sen masadan çekildi

'Dolar 32 lira olur'

KKM’den hızlı çıkış zor

Cezayir, Fransa’nın Nijer talebini reddetti

İngiltere'de on binlerce sığınmacı başvuru sonucunu bekliyor

9 yerleşim yeri tahliye edildi - Çanakkale'deki büyük yangında son durum?

'Çanakkale'deki yangın şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor'

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirler belirlendi

Ormanı yakan zanlı 79 saatlik görüntü incelenerek bulundu

Veteriner hekimler de şiddetten şikâyetçi

Hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da mevsim normalleri üzerinde

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Model ülke”den bu hale...
Genel

'Dolar 32 lira olur'
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

“İhvânı” kışkırtmak, müflis bir tecrübe oldu
Risale-i Nur'dan

“Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galiptir?”
Genel

Kamu-Sen masadan çekildi
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Süleyman KÖSMENE

Cehennem de olsa izzet terk edilmez mi?
Faruk ÇAKIR

Daha binalar yıkılacak...
Cevher İLHAN

Ankara’nın Suriye çıkmazı...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.