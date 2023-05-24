"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Myanmar için yardım çağrısı

24 Mayıs 2023, Çarşamba 01:30
Birleşmiş Milletler (BM), Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Myanmar'daki 1,6 milyon kişi için 333 milyon dolar acil yardım çağrısı yaptı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, felaketten en çok etkilenen Arakan, Chin, Magway, Sagaing ve Kachin bölgelerindeki savunmasız insanlar için kullanılmak üzere yardım çağrısında bulunuldu.

Bu çağrı, 2023 Myanmar İnsani Müdahale Planı'ndan kasırgadan etkilenen bölgelerdeki mücadeleyi desteklemek için yönlendirilen 211 milyon dolar tutarındaki öncelikli faaliyetleri ve kasırgadan etkilenenlere yönelik destekler için 122 milyon doları içeriyor.

Toplam 333 milyon dolar tutarındaki çağrıyla desteklenmesi planlanan 1,6 milyon kişi arasında evlerini kaybedenler, sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişimi olmayanlar, gıda güvenliği olmayan veya yetersiz beslenenler, kamplarda yaşayan yerinden edilmiş kişiler ile kadınlar, çocuklar ve engelli insanlar yer alıyor.

BM Myanmar İnsani Yardım Koordinatörü Ramanathan Balakrishnan, kasırganın ülkenin en fakir bölgelerinden birinde yaşandığını, bu bölgelerde doğal felaket öncesinde de büyük ihtiyaçlar olduğunu belirtti.

Bölgede muson yağmurları öncesinde ihtiyaç sahibi kişilere yönelik genişletilmiş yardımları desteklemek için bağışçılara ihtiyaç olduğunu kaydeden Balakrishnan, "Eğer ek yardımların dağıtımı için kaynaklarımızı artıramazsak, kasırgadan etkilenenler uzun ve perişan bir muson dönemi geçirecek." ifadelerini kullandı

Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta yaşanan Mocha Kasırgası, Bangladeş ve Myanmar'ın Bengal Körfezi kıyısındaki bölgeleri etkilemişti.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle Myanmar'ın batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmiş, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te de tahliye edilenlerin sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Kasırganın vurduğu bölgelerde, 10 binden fazla evin zarar gördüğü, elektrik ve internet erişiminin kesintiye uğradığı, su şebekelerinin zarar gördüğü, çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği öğrenilmişti.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Canlı yayında montaj itirafı

    Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Myanmar için yardım çağrısı

    Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri arttı

    UNODC: 3.1 milyon kişi cinayet kurbanı

    Adaylardan “oy kullanın” çağrısı

    Oylar sonuçlara eksiksiz yansımalı

    Peskov: Ukrayna'ya F-16 verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez

    BM'den Sudan uyarısı

    İngiltere'deki uluslararası öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek

    Gannuşi idamla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılanıyor

    ABD tarafından Ay'ın navigasyon haritası çıkarılacak

    573 patlama kaydedildi - Popocatepetl Yanardağı Meksika’yı alarma geçirdi

    Yunanistan'da Çipras da hükümet kurma görevini kabul etmedi

    'Geçinmek mümkün değil'

    Hak, hukuk adalet için kazanan olmalıyız

    22 bin sandıkta şüphe var

    Meteorolojik felaketler son 50 yılda arttı

    Arzuladığın ikbali tek adamdan mı devşireceksin?

    Denge Kılıçdaroğlu ile sağlanır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski CHP ile Millet Partisi Cumhur’da buluştu
    Ahmet BATTAL

    Camide kavganın siyasi sorumlusu sessiz
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasi küfür rejimi mi?
    Genel

    Canlı yayında montaj itirafı
    Cevher İLHAN

    “Siyasetin çirkin yüzü”ne karşı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Herkesin üstadı kendisine
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hicaz velilerinden dualar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Raşit YÜCEL

    Şakası olmayan hâller
    Mert Gönenli

    Erdoğan, karşılıksız çek veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.