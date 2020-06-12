"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Moderna, Kovid-19 aşısı için 3. aşama klinik denemelere başlayacak

12 Haziran 2020, Cuma 17:14
ABD'li ilaç şirketi Moderna, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) iş birliğinde geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başlamak üzere onay aldı.

"Clinicaltrials.com" internet sitesinde yer alan habere göre, şirket, deneme için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile protokol imzaladı.

Protokolde denemelerin ABD'de 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde yapılacağı, aşının her bir deneğe 100 mikrogramlık (0,1 miligram) dozlar halinde verileceği belirtildi.

Denemelere gelecek ay başlanacak.

Etkinliğinin test edildiği son aşama olan üçüncü aşamada deneme başarılı olursa mRNA-1273, Kovid-19 aşısı olarak kullanılmaya başlanabilecek.

İnsanlar üzerinde denenmeye başlayan ilk aşı olmuştu

Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin'in Kovid-19'un genetik dizilimini açıklamasından iki gün sonra, 13 Ocak’ta "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu.

Bu potansiyel aşı, Kovid-19’un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyordu.

FDA'nın verdiği onayın ardından birinci aşama klinik denemeler 17 Mart'ta Washington eyaletinde başlamış, mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşı adayı olmuştu.

NIAID Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşının güvenliğini test etmek amacıyla yapılan ilk aşama denemelerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını ve daha geniş çaplı ikinci aşama klinik denemelere haziran başında başlanmasını umduklarını belirtmişti.

Klinik denemeler üç aşamada yapılıyor

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Yunanistan'a sığınmacı tepkisi

    Şok açıklamalar

    ABD'de son 24 saatte 900 ölüm daha

    Almanya: İkinci dalgaya hazırız

    BM'den 'Yemen' için acil çağrı

    Karaciğer yağlanmasına dikkat!

    AKP'nin gençlik örgütlenmesiyle bağlantılı 7340 hesap kapatıldı

    Sevda Noyan hakkında iddianame hazırlandı

    Çorum'da 'aslan' alarmı

    İran'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

    'Yoksulluğun azaltılmasındaki ilerleme 20-30 yıl geriye gidebilir'

    Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere gölge düşüren açıklama

    Yeni Zelanda'daki 'John Hamilton' heykeli de kaldırıldı

    Irak'taki ABD askerleri azaltılacak

    Otobüs bileti ücretlerinde yeni düzenleme

    Huzurevleri ile engelli bakım merkezleri de 15 Haziran'a odaklandı

    Başakşehir, Alanyaspor'u ağırlayacak

    Kimse inanmadı

    İtirafları sonunu getirdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kimse inanmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin 18 yıllık Ayasofya serencamı
    Genel

    Gizli yargılama mı geliyor?
    Cevher İLHAN

    AYM Başkanının yakınmasıyla
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya’da namaz
    İbrahim ERSOYLU

    Haksız hücumlara karşı Yeni Asya’ya destek vermek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yapboz Cumhurbaşkanlığı…”
    Süleyman KÖSMENE

    Online sistemde güvenlik açıkları
    Genel

    Zehirsiz sofralar için 16 yasak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.