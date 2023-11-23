Modi: Masum insanların ölümü kabul edilemez

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Orta Doğu’daki duruma ilişkin “Masum insanların ölümünün kabul edilemez.” dedi.

ANI News’in haberine göre, Başbakan Modi, G20 Liderler Zirvesi’ndeki kapanış konuşmasında “G20’nin birçok konuda mutabık kaldığını söyleyebilirim.” dedi. Modi, G20 ülkelerinin mutabık kaldığı konulara değinerek “İkinci olarak, masum insanların, özellikle de kadınların ve çocukların ölümü kabul edilemez.” diye konuştu. İnsani yardımların “güvenli, etkili bir şekilde ve derhal” ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının altını çizen Modi, İsrail ve Filistin’de “iki devletli kalıcı çözüm bulunması” gerektiğini belirtti. AA

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