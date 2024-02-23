Moğol barbarlığını geride bıraktı

Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf “Gazze’de kültürel mirasa savaş açan İsrail, Moğol barbarlığını bile geride bıraktı” dedi. Seyf, bölgede benzeri görülmemiş bir yıkım yapıldığını söyledi.

Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik topyekûn saldırıları kapsamında müzeleri yıkıp yağmalama konusunda Moğolların Bağdat’ta yaptıklarını bile geride bıraktığını söyledi. Filistinli Bakan Ebu Seyf, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Bire kentinde bulunan ofisinde AA muhabirine konuştu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde Filistin kültürel mirasını yıkıp ve yağmalamasını tıpkı 1948 yılındaki Nekbe dönemine benzeten bakan Ebu Seyf, “Filistinlileri topraklarının yanı sıra kimlik ve tarihlerinden koparmayı planlayan İsrail, Moğolların 1258 yılında Bağdat baskını sırasındaki barbarlığını bile geride bıraktı” ifadesini kullandı.

Benzeri görülmemiş bir yıkım

İsrail’in Gazze Şeridi’nde benzeri görülmemiş bir yıkım yaptığını belirten Ebu Seyf, “Gazze’de müzelerin ve arkeolojik dilin yağmalanmasıyla kültürel mirasın yok edilmesi, Siyonist çetelerin 1984 yılında Filistin’in kültürel merkezi sayılan Yafa kentinde yaptıklarına benziyor. Gazze’de benzeri görülmemiş bir yıkım söz konusu ve bu en korkunç milletlerin savaşlarda yaptıklarıyla dahi kıyaslanamaz. Hatta Moğolların Bağdat baskınında, Fransa ve İngiltere’nin Afrika’da yaptıklarıyla bile kıyaslanamaz. İsrail, Filistin tarihine savaş açmış durumda, çalamadığı tarihi eserleri de yıkmaya ve yok etmeye çalışıyor.” diye konuştu.