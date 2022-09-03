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Moldova: Rusya'nın 'kışkırtmalarına' teslim olmayacağız

03 Eylül 2022, Cumartesi 11:00
Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın Transdinyester bölgesi meselesiyle ilgili "kışkırtmalarına" teslim olmayacaklarını belirtti.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret eden Sandu, Gagauz Halk Meclisi (Halk Topluşu) üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantıya, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ve Halk Meclisi Başkanı Dmitriy Konstantinov da katıldı.

Komrat Devlet Üniversitesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Sandu, burada yaptığı konuşmada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Moldova’nın Transdinyester bölgesinde bulunan Rus askerlerine yönelik tehdidin Rusya'ya karşı saldırı olarak kabul edileceği" yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Bu kışkırtmalara teslim olmayacağız. Barışçıl bir ülkeyiz ve barış istiyoruz. Ukrayna'da da barışın sağlanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Moldova'da barış ve istikrarın korunması önemli"

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Sandu, "Hem ülkemiz hem de bölgemiz zor zamandan geçiyor. Bağımsızlığı kazandıktan sonra yaşadığımız ve iyi anladığımız dünya çok değişti. Birçoğumuz, bu değişikliklerin yaşandığına inanmayı ve bunun bizim için ne anlama geldiğini anlamayı reddediyor. Bu, artık iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerin olduğu dünya değil. Bildiğimiz dünyanın yerini savaş ve yıkımlar aldı." dedi.

Sandu, bu savaşın Moldova'yı da etkilediğini belirterek, "Savaş yanımızda yaşanıyor. Moldova'da barış ve istikrarın korunması önemli ve bunun için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Moldova'da kaos oluşturma, vatandaşları ulusal, etnik veya bölgesel gerekçelerle bölme girişimlerine izin verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik duruma değinen Sandu, gaz ve ürün fiyatlarında artışların yaşandığını ve Moldova vatandaşlarının bundan endişeli olduğuna dikkati çekti.

Sandu, "Endişelerinizi anlıyor, paylaşıyorum. Moldova yönetiminin bu zor zamanda sizi destekleyeceğini bir kez daha teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Gagauz Özerk Yeri'nin hakları

Gagauz Özerk Yeri’nin haklarıyla ilgili soruna da değinen Sandu, bölgenin yetkilerinin, Moldova mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Sandu, "Bu yetkiler kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Mevzuatta öngörülen yetkilerin sınırlandırılması konusunda merkez ve yerel yönetim arasında diyalog devam ediyor. Elbette, herkes, bu yöndeki çalışmaların hızlı şekilde yapılmasını istiyor. Ancak, bu siyasi değil, teknik bir konudur." dedi.

Gagauz Özerk Yeri'nin haklarını sınırlandırmayı hedeflemediklerini savunan Sandu, şunları söyledi:

"Özerk bölgenin 1994'te oluşturulmasının ana hedefi, Gagauzların dil, kimlik ve kültürünün korunmasıdır. Maalesef bu hedef hala yerine getirilmedi. Gagauz dili, okullarda ve hatta gündelik hayatta giderek daha az kullanılmaktadır. Gagauz dili, kaybolmakta olan diller listesinde bulunuyor ve buna izin veremeyiz. Bu sorunu birlikte çözmeliyiz. Gagauz dili ve kültürünün gelecek nesiller için korunması amacıyla ciddi çabalara ihtiyaç var."

Gagauzların, Rumen dilini öğrenmesinin önemine işaret eden Sandu, bunun Gagauz Özerk Yeri'nin ülkedeki kültürel, sosyal ve siyasi hayatına dahil olmasına yardımcı olacağını belirtti.

Gagauz Özerk Yeri'nde geçen ay ülkedeki ekonomik sorunlar nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti.

AA

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