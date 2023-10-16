Morglar doldu, toplu mezarlar açılıyor

Hamas savaşında Gazze Şeridi’nde ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 670’e yükseldi.

Bölgedeki morglarda yer kalmadığı için dondurma kamyonları morg olarak kullanılmaya başladı. Filistinliler, ölülerini gömmek için toplu mezarlar açıyor. Filistin Yönetimi’nin resmi haber ajansı WAFA, Gazze’de toplu mezarlara defin yapıldığını açıkladı. Habere göre; Gazze Şeridi’ndeki mezarlıklarda yer kalmadı. Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde yer kalmadığı için fabrikalardan dondurma kamyonları getirildi. Kamyonlar, morg olarak kullanılıyor. Haber Merkezi

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